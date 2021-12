Em nota, Governo do Acre se manifesta sobre segunda fase da Operação Ptolomeu

O Governo do Acre, através de porta-voz oficial, emitiu nota pública à respeito da Operação Ptolomeu, que teve sua segunda fase deflagrada nesta terça-feira (22) pela Polícia Federal.

Confira na íntegra:

NOTA PÚBLICA

Sobre a 2º fase da Operação Ptolomeu, o governo do Acre informa que se trata de continuidade dos procedimentos policiais anteriores, deflagrada no último dia 17 de dezembro do corrente ano.

O governador Gladson Cameli mais uma vez manifesta respeito, bem como colabora com todos os passos da investigação, de modo que fique esclarecido o governo sempre agiu dentro da legalidade e do interesse público.

Governo do Acre