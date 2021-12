Em Rio Branco, Espaço Fiore se consolida como uma das principais empresas no ramo da beleza

Bom atendimento e zelo com os clientes são algumas das principais características do Espaço Fiore, localizado na Galeria Bessa, rua Rio de Janeiro nº 322, sala 01 (antigo prédio da Amandita). O empreendimento dos proprietários Leo Amaral e Julia Beatrissy preza pela saúde e beleza das pessoas há cinco anos.

O Espaço trabalha com serviços de manicure, pedicure e alongamento de unhas, e conta também com cabeleireiros, depilação, design de sobrancelhas, micropigmentação e alongamento de cílios para as mulheres que querem dar um UP no visual para qualquer ocasião.

Além disto, serviços de fisioterapia, massagem e jato de plasma, que é um tratamento estético para redução de rugas, cicatrizes e flacidez de pálpebras, também são fornecidos pelo Espaço Fiore, que iniciou como uma barbearia no Mercado do Bosque e que hoje se consolida como um dos principais espaços da capital a fornecer diversos serviços para a área da beleza.

Segundo a proprietária Julia Beatrissy, o diferencial do estabelecimento está em toda a equipe, que é devidamente capacitada para atender as pessoas da melhor forma possível.

“Nos baseamos no princípio do atendimento com qualidade, desde o agendamento até a execução com os nossos profissionais que são capacitados e que sempre estão buscando novos aperfeiçoamentos. O nosso espaço é acolhedor e aconchegante. Aqui a nossa missão é a satisfação do nosso cliente sempre”, complementou.