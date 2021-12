Em SC, empresário e proprietário do Espaço Galvez no AC vira DJ e comanda pista para famosos; saiba tudo

AGENDA

Governador Gladson Cameli segue agenda com vários compromissos em meio as noticias e vista sob seu governo, sem perder um compromisso, Destaque para as ações na capital Acreana e municípios. Conclusão do 1° curso de oficiais combatente realizado no Acre, e em visita a sede do DERACRE de Cruzeiro do Sul.

VISITA ILUSTRE

A querida Michelle Monteiro, consultora GAZIN, ganhou visita especial de seu Mário Gazin, presidente do grupo, que pessoalmente a felicitou pela passagem de seu aniversário. Ele cumpre agenda de visita as lojas e veio pessoalmente conhecer o novo deposito da Gazin. Na loja em frente a SEJA, aproveitou para conversar com colaboradores em momento de descontração. Na foto com o gerente da loja Celso Sacramento e também com a aniversariante da semana.

DOUTORA

Joana D’arc Martins comemora a formatura de sua Isabelle Nóbrega, agora doutora Isabelle recém formada pelo curso de medicina da UFAC. A formatura dos novos doutores foi impecável, familiares e formandos comemoram a nova etapa que se inicia.

AUTO+

Se você é um apaixonado por automóveis, com certeza sabe que são os detalhes que muitas vezes fazem a maior diferença. E quando falamos em Estética Automotiva, isso é levado ainda mais a sério. Se você quer saber mais sobre como elevar o visual do seu carro e deixá-lo com uma aparência ainda mais atraente, procure a Auto+. Eu fui conhecer pessoalmente o espaço e gente lá é o verdadeiro “salão de beleza automotivo”, que visa estar potencializando a aparência externa e interna do carro.

Outro serviço muito bacana é que a Auto+, te ajuda a valorizar o preço do veículo, caso seu interesse seja a revenda. Com serviços de: Lavagens especiais, higienização do interior do veículo, limpeza do ar condicionado, desinfecção a vapor, retirada de odores com ozônio, Polimentos especiais, micro pintura, Vitrificação e tudo aquilo que seu automóvel precisa. A linha de duas rodas não fica de fora, o Fernando Garcia e sua equipe montou um menu especial pros os amantes da Motocicleta, e eu garanto que os serviços são incríveis. Venha fazer uma visita a AUTO+ e solicite um orçamento para mudar a cara do seu veículo através do fone (68)99999-4349 ou faça uma visita no endereço: Avenida Francisco Pinheiro, 211 – Santo Afonso, Fernando Garcia e equipe aguardam você.

DECORAÇÃO

Rio Branco se vestiu de azul para a celebração natalina, alguns gostaram, outros falaram que era politica pura, mas o importante mesmo é que a cidade ganhou as tão esperadas luzes de natal e nossos filhos que sempre enchem os olhinhos com a iluminação poderão compartilhar desse momento especial e sentir o espirito natalino, em nossas casas e na cidade que esta linda! Na foto o prefeito Bocalom em um dos espaços decorados.

NATAL

ANIVERSARIANTE

Felicidades a Luciana Voguel na foto comemorando mais um giro no calendário lunar, em um dos espaços mais bem visitados de Rio Branca Bar&espetaria Tardezinha.

FESTINHA

E teve festinha de confraternização dos colaboradores do Meta e clicamos um dos momentos do evento com a nossa querida Ligia Viana, professora das mais queridas da instituição.

CAMAROTE DAS ESTRELAS

Dando o ar da graça durante um dos eventos badalados assinados com a playlists do DJ Thiago Lisboa, a presença vip do BBB18 Wagner Santiago na Praia Mole.

FÉRIAS

O casal Pollyana e Roberto Almeida deixam a terrinha para merecidas férias ao lado dos filhos mas mantendo todas as regras e protocolo para evitar a contaminação do COVID, agora com novas exigências nos aeroportos em especial nos voos internacionais de apresentação da carteira do covid-19 e suas variantes com as devidas doses em dia.