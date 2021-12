Em Sena, PL do abono dos profissionais da Educação do município será votado nesta quinta-feira

Mediante a aprovação do Projeto, os professores irão receber um abono de 7.500 reais; Os demais servidores da educação que se enquadram no critérios, receberão 2.250 reais.

A reunião contou também com a presença de outros vereadores, do professor Altemir Lira, secretário municipal de Educação e sua equipe técnica.

“A Câmara de vereadores está de parabéns por ter se sensibilizado com essa causa bem como a nossa categoria que se mobilizou para que chegássemos a esse momento. É um reconhecimento importante não somente para os professores como também para os demais servidores que serão contemplados”, salientou Djalma Ortiz, presidente do Sinteac de Sena Madureira.

O vereador Jacamim, presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, comentou que em nenhum momento a Câmara ventilou a possibilidade de não colocar a matéria em pauta. “A nossa preocupação era ter as informações em mãos, os números, pra ver se era possível aumentar os valores do abono. Vamos votar o projeto para que os servidores da educação possam receber esse recurso antes do natal”, disse ele.

O vereador Elvis Dany (DEM), presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, disse que não podia emitir seu parecer sem estar de posse dessas informações. “Solicitamos junto à Secretaria Municipal de Educação as informações que estavam pendentes e, graças a Deus, já temos a data marcada para a votação do Projeto. Certamente será aprovado por unanimidade, pois reconhecemos o esforço de cada profissional da educação”, salientou.

