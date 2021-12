Em sessão solene, Aleac homenageia 178 personalidades e encerra ano legislativo

Com a presença de 22 dos 24 deputados estaduais, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa realizou na manhã desta sexta Feira (16) no anfiteatro da UFAC, em Rio Branco, a sessão solene para homenagear personalidades com moções de aplauso e o título de cidadão acreano.

No mesmo evento o presidente da Casa, deputado Nicolau Junior entregou a Comenda da Ordem Legislativa ao governador Gladson Cameli e a procuradora geral de Justiça, Katia Rejane.

Dente os agraciados com moções de aplausos estava o diretor geral da Fundhacre, João Paulo Silva e o goleiro da seleção brasileira Weverton, representado por seu tio, José de Jesus.

A promotora de justiça Joana D’arc Martins e a jornalista Mirla Miranda foram algumas das personalidades que receberam o título de cidadania do Acre.

A solenidade encerrou oficialmente o ano legislativo. Os parlamentares retiraram aos trabalhos somente no dia 2 de fevereiro.

“Primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento. Estamos aqui nessa composição para apresentar aos senhores cada um dos deputados da Casa do Povo. Agradeço ao governador e a procuradora pela presença e pelo apoio, gratidão aos nobres colegas Parlamentares e parabenizo cada um dos que foram agraciados”, disse o deputado Nicolau Junior.

Fotos: Agência Aleac