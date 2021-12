Em um mês, AC reduz número de óbitos por covid em quase 60%, mas registra aumento em casos

Em novembro de 2021, o Acre voltou a registrar aumento no número de casos de covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Do primeiro dia do mês até o último, 163 novas contaminações foram registradas e notificadas. Em outubro, o número chegou a 126. O aumento foi de 29,3%.

Quando se trata do índice de mortes pela doença, a notícia é para se comemorar. Três óbitos foram contabilizados. No mês anterior, sete pessoas morreram. A redução é de 57%.

Outubro foi o período em que menos houveram registros de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

Vacinação

A vacinação, por sua vez, segue ocorrendo em todo o estado. Até a última atualização do Portal da Transparência Covid-19 no Acre, 62,12% da população do estado receberam a 1ª dose e 46,99% já foram completamente imunizados.