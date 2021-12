Emenda de Alan Rick garante equipamentos para unidades de saúde de Porto Walter

Através de emenda do deputado federal Alan Rick (DEM), o Ministério da Saúde liberou pagamento de R$ 300 mil para o Fundo Municipal de Saúde de Porto Walter. Duas unidades básicas de saúde serão contempladas com novos equipamentos.

A unidade Vicente Varela vai ganhar, por exemplo, cadeira para coleta de sangue, equipamentos de esterilização, data show, tablete, material para as salas de inalação coletiva e ambiente multidisciplinar.

Já a UBS Maurício Pinheiro vai receber equipamentos para consultório odontológico, sala de esterilização, sala de procedimentos, farmácia, material de informática e um barco com motor de popa para o transporte sanitário.

“Fico muito feliz com essa notícia. Tenho trabalhado para atender as demandas trazidas pelas prefeituras e gestores de todos os municípios. As de saúde têm sido uma das prioridades. A compra desses equipamentos vai melhorar a estrutura das unidades, as condições de trabalho dos profissionais e a qualidade de atendimento ao cidadão de Porto Walter. Estamos encerrando 2021, ano de muito trabalho, e quero fazer mais nos próximos anos” – disse o parlamentar.

O prefeito da cidade, César Andrade (MDB), comemorou a notícia e agradeceu ao deputado.

“Eu fico agradecido, esse recurso de R$ 300 mil é um presente de Natal que chega através do deputado Alan Rick à nossa cidade. O deputado tem demonstrado um carinho pela nossa população de Porto Walter, direcionou importantes investimentos, principalmente, para a saúde do nosso município.” – declarou o prefeito.