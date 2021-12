Emenda que prevê pagamento de abono de R$ 1.500 a servidores da Saúde no AC é rejeitada em comissão na Aleac

A Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) rejeitou a emenda do deputado Jenilson Leite (PSB) que prevê o pagamento de R$1.500 aos servidores da Saúde que pertenciam ao quadro do Igesac.

A proposta previa o pagamento em única parcela “A emenda faço pensando nesses servidores que ao longo dos anos perderam muitos direitos, que não tem os mesmos direitos do efetivo”, justificou Jenilson. Os motivos de rejeição alegados foram a falta de orçamento por parte do Governo e impedimentos legais.

“Há impeditivos legais e já há uma mesa de discussão aberta com a categoria, o que prova que não há negativa de auxilio, mas inclusive se tratando do Igesac, é uma lei que hoje está em sindicância”, defendeu o líder do Governo na Casa, deputado Gehlen Diniz.

Votaram contra: Cadmiel Bonfim, Gehlen Diniz, Pedro Longo e Roberto Duarte. Apenas Cadmiel Bonfim e Edvaldo Magalhães votaram a favor.