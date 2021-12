Empresários discutem demandas do Parque Industrial com o prefeito Tião Bocalom

Empresários estiveram reunidos na manhã desta sexta-feira, 3, com o prefeito da capital, Tião Bocalom, e com o secretário municipal de Finanças, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, para discutir demandas do Parque Industrial de Rio Banco. O encontro aconteceu na sede da usina de beneficiamento de castanha da Coopeacre.

Na abertura da reunião, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, fez questão de exaltar o diálogo estreito e a sensibilidade que Bocalom tem tido em relação a pautas importantes do setor produtivo. “O prefeito é um empreendedor, fica extremamente à vontade para conversar com a classe empresarial e entende muito bem os nossos percalços”, enfatizou.

Com relação às demandas apresentadas ao prefeito e ao secretário Cid Ferreira, José Adriano detalhou que tratam-se de pautas de interesse das empresas instaladas no Parque Industrial. “Iremos encaminhar, por meio da Federação das Indústrias, nossas propostas no que diz respeito ao IPTU de 2022, taxa de coleta de lixo das empresas e outras. Ficamos satisfeitos, pois o prefeito garantiu que irá analisar tudo”, ressaltou o presidente da FIEAC.

Já o secretário Cid Ferreira diz que a conversa com os empresários é de suma importância para a gestão municipal. “Estão sempre dispostos a colaborar conosco no objetivo de fazermos de Rio Branco um município de pleno funcionamento das indústrias e de geração de emprego e renda. Por isso, é essencial essa parceria e acreditamos que avanços virão”, frisou.

Para o prefeito de Rio Branco, o município tem que criar condições propícias para a iniciativa privada trabalhar com segurança. “Vamos analisar as demandas juntamente com nossa equipe, trazer uma resposta célere e fazer o possível para continuar apoiando o setor industrial. Já fizemos um Refis que agradou tanto a classe empresarial como o poder público e seguimos com esse pensamento. O Adriano tem sido um grande parceiro e é essencial mantermos esse diálogo aberto, franco e bastante transparente”, assinalou Bocalom.

Também estiveram presentes na reunião o presidente em exercício da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Celestino Bento, o assessor de Relações Institucionais da FIEAC, Assurbanipal Mesquita, entre outras lideranças empresariais de Rio Branco.