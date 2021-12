Empurrão e bebida na cara: o furacão Liziane na festa da Fazenda

Ao contrário do que imaginávamos, a festa de A Fazenda 13 não se resumiu ao clima melancólico instaurado pelos desfechos das situações conjugais de MC Gui, Dynho, Sthe e Aline. O que pôde ser visto foi uma tentativa quase que desesperada para emplacar o gol e, como dizem os internautas, “dar o nome” no reality rural. Nos 45 do segundo tempo, Liziane tentou fazer tudo que não fez em 3 meses para cravar um momento icônico em Itapecerica da Serra e os outros participantes foram atrás.

Tudo aconteceu muito rápido. Em poucos segundos, sem que uma briga fosse necessária, Liziane Gutierrez se aproximou de Erasmo Viana e jogou seu copo de bebida nele. Quando ela saiu de perto do ex-peão, ouviu reclamações de Tati Quebra Barraco, que se limitou ao "poxa, Lizi". Lary Bottino, no entanto, revidou e disse: "tá doida, por*a", enquanto jogava sua bebida na peoa. No mesmo instante, Gutierrez se virou e, de acordo com o que os participantes disseram, empurrou Bottino, que se desequilibrou e caiu em cima de uma mesa da festa. Esse trecho em especial tem repercutido ainda mais nas redes, principalmente com pessoas reproduzindo o momento.