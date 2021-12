Esse menino ganha luminária no amigo secreto do ‘Fantástico’ e vira meme

Quem nunca deu um presente melhor do que ganhou no amigo secreto? Infelizmente o azar do ano ficou para o humorista “Esse Menino”, no tradicional amigo secreto do ‘Fantástico’, da TV Globo. O influenciador, conhecido pelos vídeos ironizando o presidente Jair Bolsonaro sobre a vacina da Covid-19, acabou ganhando uma luminária na brincadeira.

“Esse menino”, por sua vez, deu um tênis criativo e personalizado para o seu amigo secreto, o apresentador Marcos Mion. O ator Michel Gomes, da novela “Nos Tempos do Imperador”, foi quem presenteou o humorista com o item.