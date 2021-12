Estou gripado. Posso tomar a dose de reforço contra a Covid-19?

Segundo o infectologista Werciley Júnior, é preciso se atentar ao sintomas para saber se é seguro se vacinar. Caso esteja com mal estar, sensação de nariz entupido ou outros sintomas leves, não tem problema tomar a dose de reforço contra a Covid-19. Mas, se apresentar febre, o melhor é aguardar alguns dias.

“A recomendação geral é de não tomar nenhuma vacina se estiver com febre. Isso porque, em caso de reação, é necessário saber se o episódio foi provocado pela vacina ou pela doença com a qual se está no momento”, explica o especialista.

O resfriado também não afeta a produção de anticorpos para a proteção contra a Covid-19. O infectologista afirma que o efeito da vacina ocorre independentemente do corpo estar ou não com alguma doença.

Werciley ainda reforça que a gripe, com sintomas leves, não influencia nas reações causadas pela vacina. O médico salienta que efeitos colaterais provocados após a aplicação de imunizantes são comuns. “Se você estiver doente, isso não quer dizer que vai piorar. A reação da vacina é adequada à preparação dos anticorpos”, esclarece.