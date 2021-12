Evolução dos cassinos: Entenda a história das casas de jogos

Os jogos têm raízes que remontam aos primeiros ancestrais da humanidade. Atualmente os jogos de cassinos online fazem parte de uma indústria que vem crescendo de uma forma relativamente rápida em quase todos os cantos do mundo.

No entanto, no passado, foi somente com o primeiro cassino do mundo, conhecido como Il Ridotto (italiano: “Private Room”), que abriu suas portas em Veneza, Itália, que os jogos passaram de uma lazer entre amigos para uma forma mais organizada de negócio.

Na verdade, também se atribui à Itália a etimologia da palavra “cassino” – ela é derivada da descrição italiana para uma “pequena casa”.

Como funcionavam os antigos cassinos?

Embora os jogos sejam populares desde as culturas mais antigas em lugares como a China e a Roma antigas, os cassinos não entraram em cena até 1638.

Com o objetivo de proporcionar diversão e entretenimento durante os períodos de inatividade do carnaval veneziano, o Il Ridotto tinha regras muito rígidas:

Apenas indivíduos privilegiados eram permitidos no cassino;

Os clientes tinham que obedecer a um código de vestimenta específico em todos os momentos (especificamente, usar chapéus e máscaras);

Esperava-se que os convidados fossem educados e elegantes;

Os jogadores eram obrigados a pedir comida ou bebida do cardápio do cassino.

Infelizmente, Il Ridotto foi fechado em 1774 por Giorgio Pisani, mas outros logo surgiram para ocupar seu lugar – incluindo novos na Itália e ao redor do mundo.

O ressurgimento dos cassinos no século 19

Embora vários novos cassinos tenham sido construídos durante o século 18, a Europa realmente viu um boom de cassinos no século 19.

Para acomodar sua nova popularidade, os cassinos começaram a se expandir e se tornar maiores. Além disso, muitos cassinos começaram a priorizar o atendimento ao cliente.

O século 19 traz consigo a criação de um desenvolvimento de cassino altamente luxuoso.

O Príncipe de Mônaco, Florestran I, aprovou o primeiro cassino de Mônaco em 1856. Le Grand Casino de Monte Carlo. Tornou-se famoso na cultura moderna por muitos filmes de James Bond, como “GoldenEye” e “Casino Royale”.

O boom de cassinos nos EUA

Os ingleses tradicionais são creditados por introduzir o jogo nas colônias britânicas originais. Sorteios, loterias e jogos de cartas nos EUA remontam ao nascimento do país, mas os cassinos só apareceriam em 1800.

A maioria dos primeiros cassinos dos EUA eram barcos localizados dentro e ao redor de Nova Orleans, mas alguns salões de jogos foram licenciados em todo o estado.

A introdução de tais propriedades foi um tanto problemática devido à falta de legislação formal para operações de jogos na nova e jovem América.

As atividades de jogos eram uma área cinzenta até 1931, quando Nevada aprovou oficialmente a “Wide Open Gambling Bill” para legalizar efetivamente os cassinos no estado. Hoje, muitos outros estados seguiram o exemplo, mas nenhum atingiu a fama de Las Vegas.

As plataformas de apostas online também conquistaram seu espaço no mercado. Grandes nomes, como a Vulkan Bet, oferecem os jogos de cassinos mais populares no mundo virtual.

Considerações finais

Os cassinos e seus jogos passaram por muitas transformações desde seu surgimento. O alto custo e às vezes difícil de acessar o desenvolvimento de um cassino tradicional levou à popular oferta de cassinos online que vemos hoje ao redor de toda a internet.

Graças a tecnologia, plataformas como a Vulkan cassino online permite que cliente não precise mais pegar um voo para Las Vegas ou dar um passeio de carro até um cassino regional, pois a mesma diversão e emoção são oferecidas de forma remota e totalmente online.