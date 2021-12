Ex-Flamengo relembra relação com goleiro Bruno e afirma: “Sempre foi correto”

Campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, o ex-lateral-direito Leonardo Moura (veja galeria de fotos abaixo) fez um comentário polêmico a respeito de sua relação com o ex-goleiro Bruno, acusado de participar do assassinato da modelo Eliza Samudio.

Em entrevista concedida ao Ielcast, o ex-rubro-negro afirmou que tinha uma ótima relação com Bruno que, segundo ele, era um cidadão correto e que o episódio foi uma surpresa para todos dentro do Flamengo.

“O Bruno era um cara que chegava em um dia e falava com geral, abraçava. No outro dia ele ficava fechado. A gente não entendia muito. Mas sempre foi um cara muito correto com todo mundo”, afirmou.

“A gente nunca imaginou que aquilo ali fosse acontecer. De ter envolvido um cara que estava ali no dia a dia com a gente”, acrescentou.

Atualmente com 43 anos, Léo Moura terminou sua carreira no ano de 2020, após defender o Botafogo-PB. Pelo Flamengo, o defensor atuou de 2005 a 2015, totalizando 506 partidas.