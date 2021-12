Ex-noiva de Lucas Penteado derruba máscara do ator e expõe detalhes inacreditáveis: “Pedi ambulância”

Lucas Penteado, que participou do BBB21 e pediu para sair após diversos fatos, possuía um relacionamento com Júlia Franhani, que passou por situações difíceis. Sendo assim, ela falou em entrevista detalhes sobre o momento em que sofreu acusação de traição ao vivo em uma rede social.

“Um semana antes da live ele me traiu e me contou. Ele falou que fez esse negócio da live porque não estava conseguindo lidar com tudo isso na cabeça dele”, disse a musa ao ‘Superpop’. Em seguida, a moça falou sobre como ambos se desentenderam.

“Ele pirou, ele chegou em casa surtado, começou a falar um monte. Ele não estava bem, estava alterado. E aí começou a inventar um monte de coisa e eu liguei na recepção e pedi uma ambulância. Eles falaram que eu que teria que descer e eles iam enviar o segurança”, disse ela, que desistiu de processar o famoso e foi expulsa de casa.