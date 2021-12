Ex noiva de Whindersson Nunes, expõe doença gravíssima: “Sem forças”

Maria Lina veio a público e contou aos fãs e seguidores que sofreu com uma doença séria após a morte prematura do filho, João Miguel, e do fim do relacionamento com Whindersson Nunes. A influenciadora teve que lidar com a depressão.

Desse modo, Maria Lina desabafou tanto sobre o filho quanto sobre o humorista: “Quando perdi meu filho, uns dois meses depois meu noivado acabou e eu entrei numa depressão forte. Nem minha médica sabia como eu ainda conseguia levantar da cama. Vivia dopada de remédio, comia muto mal, a maioria das vezes nem comia. Foi muito difícil”, relata Maria nos stories. Contudo, ela ainda revela ter tido muito apoio da família e dos amigos: “Me lembro de ter passado dois meses dormindo angustiada e acordando com o peito superapertado. Foi um pesadelo”. Além disso, a influenciadora relembra que tudo começou no início da sua carreira como influenciadora e que os internautas não respeitaram sua perda, tecendo críticas: “Eu me esforçava tanto pra gravar as publicidades, mesmo sem saber fazer direito, porque era tudo muito novo. E, ainda assim, todos os dias tinham pessoas dizendo que estava péssima e que eu não levava jeito”, disse. Maria Lina, ex de Whindersson, desabafa sobre fase difícil A ex-noiva de Whindersson Nunes ainda completa: “Foi, sem dúvidas, a fase mais difícil, mas também a mais transformadora da minha vida”. No entanto, atualmente, a influenciadora se considera forte, devido a tudo o que passou. “Mais dedicada, corajosa, mais mulher, mais independente. Aprendi o valor dos dias ensolarados depois de ter passado pelos dias mais chuvosos e tempestuosos da minha vida”, afirma. Sendo assim, a moça ainda recebeu uma pergunta de um seguidor: se colocaria o mesmo nome de João Miguel, caso venha a ter outro filho. Porém, a moça respondeu: “Sinto que meu próximo filho será uma menina. Sentia isso do João, que ele seria um menino. Coisa de mãe. Não colocaria um nome igual, escolheria outro, João Miguel, no meu coração, só existe um”.