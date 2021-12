Ex-pastor da Igreja Episcopal Apocalipse é condenado por estuprar fiel

Ex-pastor da Igreja Episcopal Apocalipse, no Distrito Federal, Alfredo Vieira Nascimento Neto foi condenado por estuprar uma fiel quando ainda era pastor da comunidade religiosa. A 2ª Vara Criminal de Ceilândia, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), publicou a sentença nesta segunda-feira (6/12).

A vítima frequentava a igreja e exercia a função de tesoureira. Informações do processo obtidas pela coluna mostram que a mulher foi estuprada pelo pastor em sua própria casa, quando estava com anemia. O homem foi até a residência sob argumento de buscar um relatório sobre dízimo. Segundo a vítima, ele não tinha o costume de ir até lá. No dia do crime, em maio de 2018, o pastor forçou a entrada na casa da fiel e a estuprou.

