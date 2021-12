Ex-secretário de Obras e Urbanismo de Sena Madureira é solto e passa a usar tornozeleira eletrônica

O ex-secretário de Serviços Urbanos de Sena Madureira, Jeocundo César Assis, preso no último dia 30 de novembro, suspeito de desviar combustível do município, foi solto na manhã desta segunda-feira (13). Porém, Assis passa a fazer uso de uma tornozeleira eletrônica.

Jeocundo César e uma servidora da pasta foram presos durante a operação “Combustol”, da Polícia Civil, que investiga desvio de combustível.

Antes de ser solto, o ex-secretário teve dois habeas corpus negados. Um pelo desembargador Luíz Camolez, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e outro pela desembargadora Denise Castelo Bonfim, integrante da Câmara Criminal do TJAC.

Entenda o caso

De acordo com informações divulgadas pela polícia, os secretários presos são apontados na investigação como “os responsáveis pelo desvio de combustível, entre os dias 08.10.2021 e 16.10.2021, o que ficou evidenciado o desvio de aproximadamente 500 (quinhentos) litros de óleo diesel”.

A polícia informa ainda que a investigação também colheu elementos onde apontou que “cada 100 (cem) litros do combustível eram comercializados ao valor médio de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor esse que era rateado de maneira igualitária entre os acusados”.

Documentos, computadores e outras provas foram apreendidos no escritório da secretaria e podem servir para subsidiar o inquérito policial investigativo. A polícia informa ainda que a prática criminosa de desvio de combustível já vinha acontecendo há “pelo menos 24 meses e mais pessoas já estão sendo investigadas pela participação efetiva no crime”.