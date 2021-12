Fã da PM, menino de 5 anos pede brinquedo e cesta básica ao Papai Noel e é surpreendido no AC

A Polícia Militar do Acre realizou o sonho do pequeno Issac, de apenas 5 anos. Em uma cartinha endereçada ao Papai Noel e aos seus amigos policiais, o pequeno pediu uma viatura da polícia de controle remoto e uma cesta básica.

A cartinha foi entregue no Quartel do Comando Geral e comovidos, os policiais começaram uma arrecadação para atender ao pedido de Isaac e entre os policiais eles arrecadaram o suficiente para a compra do presente não apenas para Isaac, mas também para dos seus dois irmãos: Ana Fernanda, de 13 anos, e Marcos Fernando, de 15.

Uma guarnição de Rádio Patrulha (RP) foi até o bairro Plácido de Castro, na Baixada da Sobral, para atender essa ‘ocorrência’ especial e realizar o sonho de Isaac.

Três policiais militares foram recebidos com muito sorrisos por Isaac e sua família. “Agradecer a Deus e ao Comando da Polícia Militar, em nos proporcionar esse momento, de podermos presentear o pequeno Isaac que é um grande fã nosso, que admira nosso trabalho e viemos aqui através da cartinha que ele deixou no Batalhão”, destacou o comandante da viatura, 3° sargento Rodrigo Maciel.

A entrega dos brinquedos e dos donativos ao Isaac e sua família faz parte de uma série de ações sociais da Polícia Militar do Acre (PMAC).

Com informações da assessoria.