Família e amigos fazem campanha para translado de corpo de jovem que morreu ao tentar salvar criança no mar de Santa Catarina

Com a morte da estudante Emylly Cristina, de 22 anos, que morreu afogada no dia 24, na noite de Natal, enquanto tentava salvar uma criança de 11 anos que caiu no mar, na praia de Itajaí, em Santa Catarina, a família e os amigos de Emylly estão em campanha para trazer o corpo dela para o Acre.

As doações podem ser feitas por Pix, com a chave 068999088886. A família quer trazer o corpo de Emylly para ser velado e enterrado em Brasileia, onde ela morava antes de viajar para o Sul onde tentava oportunidades de melhorar de vida.

Na noite em que morreu, Emylly e três amigos tomavam banho de mar quando viram uma criança se afogando e durante a tentativa de salvar o menino, o grupo foi arrastado pela correnteza. Os bombeiros conseguiram salvar os outros dois amigos com vida, mas o corpo de Emylly só foi resgatado horas depois.