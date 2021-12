Família flagra cobra venenosa escondida em árvore de Natal; veja vídeo

Uma família britânica levou um susto ao encontrar uma cobra venenosa enrolada entre os galhos da árvore de Natal . Rob e Marcela Wild haviam acabado de decorar o adereço com os filhos Edward e Sahara quando se depararam com o animal.

A família mora em Cape Town, na África do Sul, e ficou de frente com uma das serpentes mais perigosas do país, conhecida por carregar um veneno letal: a boomslang.

“Nós estávamos admirando nosso trabalho quando minha esposa Marcela apontou para os nossos gatos e disse que talvez tivesse um rato na árvore, já que eles estavam olhando”, disse Rob o jornal Mirror . “Eu imaginei que várias coisas pudessem estar na árvore, mas jamais uma cobra venenosa”.

No momento em que viram a serpente, Rob entrou em contato com um especialista em resgate de cobras. Na ligação, Gerrye Heyns achou que a situação se tratava de uma brincadeira feita pelos colegas, até ver as fotos enviadas pelo casal.

Noventa minutos depois, Heyns chegou à residência e a cobra ainda estava na árvore. O especialista resgatou o animal e o devolveu à natureza no dia seguinte. A ação foi filmada e publicada nas redes sociais do sul-africano.

Veja:

Embora a boomslang possua um veneno que age rapidamente e faz as vítimas sangrarem até a morte, Heyns disse que ela só atacaria a família caso se sentisse extremamente ameaçada. “Encontrar uma árvore lá dentro foi um bônus, mas infelizmente era a árvore de natal da família”, afirmou.