Família lamenta morte de homem arremessado de carro em capotagem: ‘Ficha ainda não caiu, dói demais’

Um homem de 51 anos morreu na noite deste domingo (19), após ser “arremessado” para fora do carro que conduzia, durante uma capotagem que ocorreu depois que um dos pneus do veículo estourou. O acidente que provou a morte de Gerson Francisco ocorreu na rodovia MS-180, em Iguatemi, Mato Grosso do Sul.