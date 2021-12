Farofa da Gkay: saiba quanto custa se hospedar no hotel da festa

O resort eleito para receber a festa com ares de festival é o Marina Park Hotel, em Fortaleza, no Ceará. Ele fica na praia de Iracema, próximo ao centro da capital cearense.

A influenciadora fechou o hotel inteiro e ofereceu aos convidados hospedagem, bebidas e alimentação — tudo grátis. Além, é claro, dos shows de Alok, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Zé Felipe, É o Tchan, Kevinho, Léo Santana e Simaria.

Como explica o nome, o resort fica à beira-mar e tem a própria marina com capacidade para receber 150 embarcações. Todo o projeto arquitetônico foi inspirado no formato de um transatlântico. Além do cenário paradisíaco, o Marina Park também é conhecido pelo tamanho: é o maior hotel de Fortaleza, com 315 acomodações confortáveis.

Com seus 40 mil metros quadrados, a alternativa de hospedagem conta com diversas opções de lazer. Entre elas, piscina em frente à praia, quatro quadras de tênis, academia, pista de cooper e casa de chás.

Apesar dos toques de luxo e da nova fama, as diárias do hotel são, relativamente, acessíveis. Quem quiser curtir o mesmo cenário dos famosos e influencers que desembarcaram para a festa, precisará desembolsar valores a partir de R$ 411, para o quarto Standard — que tem dois quartos e acomoda até cinco pessoas. Na alternativa de luxo, o valor sobe para R$ 497.

Há ainda as opções Suíte Imperial, Suíte Presidencial, Suíte Master e Suíte Executiva, mas os valores não estão disponíveis no site da hospedagem.