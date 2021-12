‘Farofa da GKay’: veja quem pegou quem na 2ª noite de festa

O apresentador Matheus Mazzafera, que na noite anterior beijou o influenciador cearense Yarley Ara, dessa vez ficou com a funkeira Valeska Popozuda. Matheus e Valeska ainda ensaiaram um beijo triplo com a atriz e youtuber Kéfera, que compartilhou nas redes sociais. (Veja no vídeo acima)

Kéfera também beijou o youtuber Isaías Silva e o modelo Lipe Ribeiro, os dois que na noite anterior ficaram com a atriz e ex-BBB Viih Tube. Inclusive, Viih Tube também continuou aproveitando a noite, beijando muito.