Fátima Bernardes, após anúncio de separação, aparece com novo parceiro e se declara: “Meu”

A apresentadora da Globo, Fátima Bernardes mantém seu relacionamento com Túlio Gadêlha bem discreto. Em suma, toda vida pessoal da jornalista é mais sigilosa. Contudo, quando o assunto é trabalho, a mãe de três filhos não mede esforços para divulgar.

Sendo assim, nesta terça-feira (21), Fátima Bernardes publicou em seu Instagram fotos com alguns convidados do Encontro.

Além de Lilia Cabral e Jade Baraldo, a jornalista não deixou passar um momento especial, e posou ao lado do André Curvello. “Meu parceiro mais antigo no Encontro com Fátima Bernardes”, disse Fátima Bernardes.