Fátima Bernardes, após diagnóstico de câncer, desaba após veredito médico: “Urgência”

A apresentadora da Globo, Fátima Bernardes começou a sexta-feira (03), fazendo um desabafo extremamente emocionante. A ex-esposa de William Bonner revelou que faz exatos um ano que ela fez o anúncio de que estava com câncer.

Desse modo, a apresentadora compartilhou a mesma foto de quando anunciou seu diagnóstico, em 3 de dezembro de 2020. Além disso, Fátima Bernardes confessou que mesmo parecendo calma, estava preocupada com o que aconteceria.

“Há exatamente um ano, postei essa foto. Eu pareço feliz, com uma pose divertida, mas estava bem preocupada. No fim do Encontro, fui direto com o Túlio para minha médica que me chamou com urgência, depois da chegada de um exame. A notícia do câncer de endométrio me pegou muito de surpresa. Não sentia absolutamente nada”, afirmou ela.

Sendo assim, Fátima Bernardes afirmou que tudo aconteceu de maneira rápida e inesperada. “Em quatro dias, consegui fazer os exames e operar. Receber esse diagnóstico não é fácil, a cirurgia também não, mas hoje estou aqui celebrando a vida e a felicidade de ter podido me cuidar. Infelizmente, não é assim com todo mundo”, confessou ela.