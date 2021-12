Fátima rebate fake news postada por Eduardo Bolsonaro: ‘Isso é crime’

A apresentadora Fátima Bernardes desmentiu e respondeu imagens compartilhadas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no domingo (26). As imagens alteraram o GC — a legenda presente na tela — e insinuaram que Fátima discutia o cancelamento do Natal e as “saidinhas” temporárias de detentos no fim do ano.

Como mostrado por Fátima, o GC verdadeiro era sobre músicas que marcaram a vida da plateia e a discussão para motoristas de aplicativos.

Ela lamentou que o deputado e filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha replicado a desinformação — o post foi excluído do Twitter.

“Infelizmente até o deputado Eduardo Bolsonaro compartilhou. A tarja tem cor diferente, a letra não é a mesma fonte, muda completamente o contexto. Discutíamos o direito de motoristas de aplicativos, aí já começa que não iria passar Natal com a família porque sou contra a ceia e a mentira vai crescendo de um jeito. O nome disso é crime, não é brincadeira, fofoca, é crime e tem que ser punido. A gente ajuda não compartilhando notícias falsas. Cheque. Não caia nessas mentiras, isso confunde as pessoas, atrapalha o trabalho de pessoas sérias”, disse.

A apresentadora ainda indicou o trabalho de agências de checagem de notícias para os telespectadores verificarem as informações compartilhadas nas redes sociais.

O deputado Tulio Gadelha (Rede), companheiro de Fátima Bernades, defendeu a jornalista e apontou que os GCs foram alterados.

Fraco, rasteiro e vulgar. Mente para criar polêmica. Cria polêmica para se tornar conhecido. Assim se elegeu. Assim seu pai e irmãos foram eleitos. Eduardo Bolsonaro é aquele homem sem honra. Sem caráter. Capaz de tudo. Dias mulheres virão! pic.twitter.com/gmRKPgGORZ — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) December 27, 2021

Fátima ainda reforçou que não foi a primeira vez que seu programa foi usado com manipulação de terceiros para desinformar o público.

“Me deixa triste. Eu sou apenas uma pessoa que leva ao ar o trabalho de uma equipe séria, gigantesca e responsável e isso me deixa triste ver o trabalho sendo achincalhado”, desabafou.