Filha de ex-deputada Antônia Lúcia, Gabriela Câmara é nova diretora do Iteracre

Gabriela Câmara, conhecida popularmente por Gabriela da Boas Novas, é a nova diretora do Instituto de Terras do Acre (Iteracre). A decisão veio do gabinete do governador Gladson Cameli, publicada no Diário Oficial do Estado, edição de terça-feira (21).

Gabriela é filha da ex-deputada federal Antônia Lúcia e foi candidata a vereadora nas últimas eleições. Alcançando votação expressiva, Gabriela não teve direito a uma cadeira por conta do desempenho de seu partido, o PL. Atualmente, Gabriela desenvolve trabalho à frente do Grupo Boas Novas.

Câmara substitui Higia Thaise Justino de Melo Hassem, que não teve destino definido na edição do Diário.