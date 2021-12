Filha de Vladmir Brichta desabafa sobre quem é sua mãe e reage após ser colocada contra a parede

Além disso, Vladmir Brichta garante que a conquista do papel foi mérito total de Agnes Brichta. “O personagem dela foi uma conquista dela, que se deu sem o meu intermédio, e isso me deixa muito feliz também”, disse ele.

“Essa também é uma experiência de que tenho mais notícia pelas pessoas do que lembranças de fato. Eu tinha 5 anos só. Por mais que seja sobre mim, pertence muito a eles essa história. O que aconteceu realmente está mais nas narrativas deles do que na minha”.

“Tenho certeza de que ficaria animada e me apoiaria. Ela era artista também. Não tive muitas experiências com ela, mas, quando as pessoas falam, vejo que foi uma mulher incrível. Tenho a impressão de que ela curtiria muito”, afirmou Agnes Brichta.

“Eu vi essa nota e achei curiosa. Consigo compreender a reação das pessoas. Elas estão me vendo com o meu pai na televisão. Como eu tinha 2 anos, guardei pouquíssimas memórias”, afirmou Agnes Brichta.

A filha do marido de Adriana Esteves, Vladmir Brichta, vem mostrando que herdou o dom da atuação do pai, na novela das 7. Desse modo, Agnes Brichta viu seu nome viralizar na web, pela curiosidade do público em saber quem é sua mãe. Em suma, a mãe da atriz é Gena Karla Ribeiro.

