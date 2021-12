Filho ateia fogo na mãe grávida após ela se recusar a lavar roupa

Um jovem de 18 anos foi preso depois de atear fogo na própria mãe, que está grávida, em uma casa de Vale do Anari (RO). O crime foi na segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), o filho jogou álcool e colocou fogo na mãe porque ela não queria lavar a roupa dele.

O boletim de ocorrência diz que quando a guarnição policial chegou ao imóvel, os policiais encontraram a mulher, de 37 anos, com várias queimaduras pelo corpo.

Aos militares, a vítima contou que seu filho queria que ela lavasse as roupas dele, mas ela respondeu ao jovem que estava passando mal e, também por estar gestante, mandou ele mesmo lavar.

Com a negativa da mãe, o jovem pegou uma garrafa de álcool, e jogou nas roupas e na mãe. Logo depois ele ateou fogo e as chamas se espalharam pelo corpo da mulher.

Ao ver que a mãe estava sendo queimada, o suspeito pegou um balde com água e jogou sobre a mãe para controlar as chamas.

O jovem de 18 anos confirmou à PM que ficou bravo porque a mãe não queria lavar a roupa dele e, por isso, decidiu incendiar as calças e camisetas que estavam amontadas no chão.

No entanto, o rapaz negou ter colocado fogo na vítima. Ele disse que havia jogado álcool apenas nas roupas do chão, mas as chamas teriam atingido a mãe dele, após a garrafa de álcool explodir.

A PM informou que a vítima ficou com 30% do corpo queimado e foi socorrida ao Hospital Municipal de Vale do Anari. As queimaduras no corpo da mulher são de 2° grau.

O filho dela recebeu voz de prisão e foi levado à Unisp de Machadinho D’Oeste.