Filho de Faustão assina com a Band

Faustão, de 71 anos, deve estrear na Band em 17 de janeiro de 2022 . Segundo Flávio Ricco, jornalista do R7, a correria nos bastidores para deixar tudo pronto é grande e, por isso, a equipe ganhou um novo reforço: João Guilherme, de 17 anos. O rapaz é filho do apresentador com Luciana Cardoso.

João Guilherme assinou contrato com a Band recentemente. Às vésperas de completar 18 anos, ele foi escalado por Cris Gomes, diretor de Faustão na emissora, para apresentar um evento para o comercial e programadores da Band. De acordo com Ricco, a informação foi bem recebida internamente.