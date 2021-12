Filhotes de cachorro são abandonados em lixão de Sena e resgatados por moradora; vídeo

Uma cena registrada na manhã desta quinta-feira (9), no Bairro da Vitória, em Sena Madureira, deixou emocionada a moradora conhecida como Pelezinha da Vitória. Ao se deslocar para o trabalho, ela se deparou com dois cães pequenos que tinham sido deixados em meio ao lixão, expostos à chuva e à uma série de perigos.

Comovida com a situação, Pelezinha não pensou duas vezes e decidiu resgatar os animais daquele local. “Notei que eles estavam numa situação ruim e, caso permaneçam no local, sem nenhum tipo de cuidado, podem morrer. Chamei meu filho e levamos os animais para a minha residência. Na hora, me emocionei ao ver aquela situação”, contou.

Em sua residência, os cães foram alimentados e estão recebendo os demais cuidados devidos.

VEJA O VÍDEO: