Flamengo antecipa férias do elenco e monitora pressão no Benfica à espera de brecha por Jorge Jesus

A avaliação do Flamengo é de que questionar Jorge Jesus sobre a chance de um retorno no momento é “apenas” uma obrigação, mas com chance de se tornar uma oportunidade de mercado de acordo com o que acontecer contra os ucranianos. Paralelamente a isso, nomes são discutidos, praticamente todos portugueses.

Carlos Carvalhal é um que voltou à pauta. Preferido na ocasião da saída do Mister, ele acertou com o Braga por conta da situação da pandemia da Covid-19 no Brasil em meados de 2020. O fato de estar com contrato em vigor, por sua vez, também é um problema. O Flamengo projeta alto investimento em salário do novo treinador, e não em multa rescisória.