Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube do ano no Globe Soccer Awards; veja os concorrentes

A temporada não terminou da maneira como o Flamengo esperava, mas o clube ainda conseguiu manter o reconhecimento internacional. Isso porque o Rubro-Negro concorre ao prêmio de melhor clube do ano na categoria masculina no “Globe Soccer Awards 2021”.

Os cariocas concorrem com outros cinco clubes – três da Europa, um da África e um da Ásia. São eles: Atlético de Madrid, da Espanha; Chelsea, da Inglaterra; Manchester City, da Inglaterra; Al-Ahly, do Egito; e Al-Hilal, da Arábia Saudita ( clique aqui e veja a votação ).

Nesta temporada, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. Além disso, foi semifinalista da Copa do Brasil e ficou com o vice-campeonato da Libertadores e do Brasileirão.

Em tempo: os atletas do Flamengo se reapresentarão no Ninho do Urubu para a temporada 2022 no dia 10 de janeiro, às 9h ( clique aqui e saiba mais ).