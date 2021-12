‘Foi sem querer’, disse à polícia idoso de 71 anos que atirou na esposa e a deixou caída em barranco de estrada

O delegado de Polícia Civil responsável pelo caso, Edgard Punsky de Sousa, disse que a polícia não acredita na versão do idoso e que a investigação aponta que o crime pode ter sido premeditado. “Ele a levou para um local ermo, distante, a fez descer do carro, fez ameaças e a deixou sozinha no barranco””.

Crime

Uma pessoa que passava pela ponte sobre o rio Iguatemi avisou o hospital, sendo a polícia acionada.

Consciente, ela contou aos policiais saiu com o marido de carro e a cerca de 20 metros da ponte sobre o rio Iguatemi, ele a fez descer do veículo, disse que iria mata-la e jogar no rio. Ela então correu e foi atingida por tiros.

A vítima foi socorrida para a unidade de saúde da cidade e depois transferida para um hospital de Dourados, devido à gravidade dos ferimentos.