Foto de crianças na chuva e cachorro sorrindo viraliza: ‘Estavam todos felizes’, diz jovem fotógrafa

Apesar da chuva nos últimos dias ter causado problemas em várias regiões do Rio de Janeiro , uma imagem do temporal que caiu na Zona Norte da cidade provocou muitos sorrisos e viralizou nas redes sociais.

Quase sempre, uma foto com crianças felizes brincando na chuva já é capaz de despertar boas lembranças em muitos adultos. Agora, se na mesma foto tiver também um cachorro sorrindo, aí o sucesso é garantido.

Foi o que aconteceu na última sexta-feira (17), com a foto feita pela jovem Carla Vieira, moradora do Morro do Turano, na Tijuca. Ela conseguiu registrar o exato momento que sua cadelinha Bela, uma pitbull de 1 ano e 7 meses, abriu um largo sorriso ao se reunir com os vizinhos para brincar na chuva.

“Quando eu falei pra minha mãe que ia colocar a Bela na chuva ela brigou comigo. Mas eu acho que a Bela sentiu a alegria das crianças, começou a brincar com eles e não quis mais entrar”, contou Carla.

Foram 30 minutos de diversão para Bela e, quem sabe, um divisor de águas na vida de Carla. Isso porque ela sempre gostou de fotografar e nos últimos meses passou a levar o hobby um pouco mais a sério. Segundo ela, o sucesso que a foto fez nas redes sociais foi a resposta definitiva que ela precisava. Carla quer ser fotógrafa profissional.

“Eu sempre tive a fotografia como um hobby, mas um hobby que sempre me fez pensar no lado profissional. Eu venho tirando algumas fotos e todo mundo vem falando bem. Então comecei a entender que esse hobby era o que eu queria pra minha vida. Com a repercussão da foto, eu fiquei mais animada”, disse a jovem.

“A foto foi sem pretensão nenhuma. Foi tirada simplesmente pela alegria das crianças com a minha cachorra. Ela se dispôs a sentar ali e dar aquele sorriso. Aconteceu porque estavam todos felizes”, explicou Carla.

Chuva de likes

A repercussão da foto foi praticamente instantânea. Depois que voltou para casa, Carla postou a imagem no seu perfil do Instagram e deixou o celular de lado. Em poucos minutos, as mensagens começaram.

“A minha mãe veio me contar que a foto da Bela estava em todos os grupos dela. Uma amiga disse que até o pai dela também recebeu. Era muita mensagem”, relembrou Carla.