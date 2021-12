FOTOS: para incentivar adoções, cães fazem ensaio de Natal

O abrigo São Lázaro, em Fortaleza, que acolhe cães e gatos vítimas de maus-tratos e em situação de abandono, fez um ensaio fotográfico com cães em clima de Natal para incentivar a adoção e doações de alimentação para os bichos. As fotos foram publicadas nas redes sociais do abrigo, que atualmente acolhe 1,2 mil animais.

Nas imagens, os cães aparecem com roupinhas de Natal e outros adornos, como gorros e laços. As fotos foram realizadas em um cenário natalino.

Diretor do abrigo São Lázaro, Apollo Vicz disse em entrevista ao g1 que o abrigo decidiu usar o Natal para atrair o olhar das pessoas à ONG e, com isso, conseguir doações de ração. Os animais do abrigo consomem, por dia, 360 quilogramas de ração.

“A gente decidiu usar o natal agora, porque a gente sabe que é uma época mágica, uma época de amor, uma época de doar, de dividir, para voltar a atenção das pessoas para o abrigo São Lázaro. E consequentemente, divulgar as adoções, que as pessoas acabam esquecendo, acabam querendo comprar animais para dar de presente”, conta.

Resgate de animais

Conforme Vicz, o abrigo resgata, principalmente, animais em estado crítico que necessitam de ajuda com urgência, como cães atropelados ou com algum tipo de deficiência. As doações para o abrigo, no entanto, caíram no fim do ano.

“Final de ano sempre acaba que piora a nossa situação. São 360 quilos de ração todos os dias. Quando a gente não recebe ração de doação, a gente acaba tendo que comprar”, pontua.

Feira de adoção

O ensaio fotográfico em clima natalino também teve como objetivo, segundo Vicz, divulgar a feira de adoção e doações, que acontece neste sábado (4), das 9h às 14h, na Avenida Alberto Craveiro, nº 507, em Fortaleza.

Para adotar, é necessário ser maior de idade, levar documento de identificação e ser aprovado em uma pequena entrevista.