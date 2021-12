França dá sua maior honraria a líder da oposição a Bolsonaro

A embaixadora da França no Brasil, Brigitte Collet, destacou a atuação de Randolfe na defesa do meio ambiente e das famílias vítimas da Covid. Collet também mencionou que o parlamentar representa o Amapá, estado que faz fronteira com a Guiana Francesa — portanto, com a França. O discurso ressaltou ainda o papel de Randolfe como oposição no Congresso.

“Na defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, como no futebol, a melhor posição é estar não na defesa, mas sim no ataque. E nisso o senador é um craque”, declarou a embaixadora francesa.

Ex-presidentes da República também foram agraciados. Não há registros de parlamentares opositores a governos brasileiros na lista, além de Randolfe. Randolfe foi indicado para o prêmio pela embaixada da França em outubro de 2020, e confirmado pelo governo francês em junho deste ano.

Instituída por Napoleão Bonaparte em 1802, a comenda reconhece estrangeiros que promoveram causas apoiadas pela França, como direitos humanos e liberdade de imprensa.

Compareceram à cerimônia o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Renan Calheiros, antigo adversário de Randolfe e atual aliado na oposição a Bolsonaro.

Os últimos brasileiros a receberem a Légion d´Honneur neste ano foram Nísia Trindade, presidente da Fiocruz; Irmã Rosane Ghedin, presidente da Rede de Saúde e Cultura Santa Marcelina; Vahan Agopyan, reitor da USP; e Stéphane Engelhard, vice-presidente do Grupo Carrefour no Brasil.