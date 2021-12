Friale prevê quinta-feira chuvosa em todo o Acre; veja previsão do tempo completa

Nesta quinta-feira (23), a elevada umidade do ar continua deixando o tempo instável, com chuvas a qualquer momento, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, na Bolívia e no Peru. Em muitas áreas, ocorrem chuvas intensas, principalmente em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e na Bolívia, no Peru e no oeste do Acre.

PREVISÃO ESPECÍFICA PARA O ACRE

Leste e sul do estado: tempo instável, com chuvas passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte, com variações de noroeste e de nordeste.

Centro e oeste acreano: tempo muito instável, com chuvas a qualquer hora. Em alguns pontos, ocorrem chuvas intensas. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.