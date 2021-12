Gabinete itinerante da senadora Mailza é recebido pelo prefeito de Epitaciolândia

Epitaciolândia foi o terceiro município do Alto Acre a receber a visita do Gabinete Itinerante da senadora Mailza. Nesta quarta, 8, o prefeito Sérgio Lopes conversou com o chefe de gabinete da parlamentar, Artur Neto, sobre os R$ 4,6 milhões enviados para o município.

Somente para o combate à Covid-19, a senadora enviou para Epitaciolândia R$ 1 milhão para despesas e R$ 300 mil para custeio na Saúde, já pagos.

O município terá uma Casa da Mulher Brasileira, espaço de apoio e combate à violência contra mulheres, que será construído com uma emenda de R$ 1,6 milhão. O recurso já foi pago e está em licitação para início das obras. A casa atenderá toda a região.

O Corpo de Bombeiros também foi contemplado com R$ 1 milhão para construção do Complexo Poliesportivo da corporação.

A infraestrutura teve R$ 430 mil para compra de uma pá carregadeira e R$ 260 mil para duas picapes cabine dupla, ambas para prefeitura.

Sérgio Lopes agradeceu a visita e o empenho da parlamentar. “Aproveito a oportunidade e agradeço a senadora Mailza pelas emendas já destinadas ao nosso município. Esperamos que a senhora continue com esse carinho e sensibilidade com nossa cidade. Em nome da população, estendo nossa gratidão”, disse o prefeito.

Na ocasião, foi tratado também o envio de novas emendas para 2022.