Gabinete Itinerante da senadora Mailza se reúne com prefeita Fernanda Hassem; município foi contemplado com R$ 8 milhões em emendas

Nestes três anos de mandato da senadora Mailza, Brasiléia foi contemplada com mais de R$ 7,9 milhões de reais em emendas, sendo R$ 5 milhões para combate ao Covid-19 e R$ 1 milhão para a segurança na fronteira, que vai contar com um sistema inteligente de videomonitoramento e atuar em conjunto com todas as forças de segurança. O recurso já foi pago e está sendo executado pela SEJUSP.

Também teve R$ 170 mil para compra de uma ambulância para o Hemocentro, R$ 500 mil para Amopreb, R$ 800 mil construção do Centro Administrativo do Fórum de Brasiléia e R$ 200 mil para custeio na Saúde, este já pago.

A prefeita aproveitou o momento e agradeceu o apoio que o município tem recebido da parlamentar. “Agradeço a senadora e a equipe pela excelente conversa. Esse apoio é de extrema importância para que possamos trazer melhorias e realizar ações que beneficiem diretamente os moradores de Brasileia”, destacou.