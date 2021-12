Gusttavo Lima agitou a noite acreana nesta quarta-feira (1). Depois de anos, o embaixador retornou ao Acre em passagem inesquecível. O show de Gusttavo Lima já pode ser considerado o maior evento do ano no estado. Relembrando sucessos de sua trajetória, o cantor levou uma multidão ao estacionamento da ExpoAcre. Confira nossa galeria de cliques exclusivos.

