Garagista sai para trabalhar, some e família encontra apenas caminhonete destrancada

A caminhonete de Carlos foi encontrada destrancada em um barracão que pertence ao comerciante, na Rua Babilônia, também na região do Tiradentes. “Ela saiu com ela de manhã e foi encontrada por volta das 18h”, afirmou o filho.

Mais cedo, por volta das 15h, a atual esposa de Carlos viu homens em dois guinchos, no mesmo local onde a caminhonete foi encontrada, retirando veículos comercializados pelo garagista. Ela chegou a pedir explicações e ouviu apenas que os carros teriam sido comercializados, conforme revelou o filho do vendedor.

Em busca de informações, a família procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e registrou boletim de ocorrência por desaparecimento. Quem tiver informações sobre o paradeiro do garagista pode entrar em contato com a família por meio do número (67) 9.9637-3018.