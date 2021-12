Gehlen Diniz: “O abono da Educação tem que ser pago para todos os trabalhadores”

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (1º), o deputado estadual Gehlen Diniz (PP), defendeu que o abono para os trabalhadores da educação que será pago pelo governo seja para todos, incluindo, portanto, o pessoal de apoio.

“O meu posicionamento é que esse abono para os trabalhadores da Educação seja pago para todos, inclusive para o pessoal de apoio. É preciso beneficiar a todos, indistintamente. São profissionais que muito fazem para atender a população acreana e merecem esse reconhecimento”, frisou.

Por outro lado, Gehlen Diniz enfatizou que é contrário a uma possível utilização de recursos da fonte 100 para pagar servidores da educação. “Os profissionais da educação tem que ser pagos com recursos do Fundeb. Os recursos da fonte 100 que é do Estado pode ser usado para pagar o abono a outras categorias”, disse ele.