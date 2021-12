Gêmeas de Gugu Liberato entram em Universidade nos Estados Unidos; saiba o curso

Prestes a completarem 18 anos, no próximo dia 25, as filhas gêmeas de Gugu Liberato, Marina e Sofia, se preparam para entrar na faculdade. As duas já decidiram quais cursos pretendem fazer e aguardam serem aceitas em uma universidade da Flórida, nos EUA, onde moram com a mãe, Rose Miriam.

Marina decidiu estudar cinema. Ela produziu recentemente um mini documentário sobre O método Kovacsik (uma terapia natural no tratamento contra o câncer) que serviu de material para ser aceita em uma universidade de lá. Nas redes sociais, ela contou que pretende ser diretora de cinema. Marina decidiu estudar cinema. Ela produziu recentemente um mini documentário sobre O método Kovacsik (uma terapia natural no tratamento contra o câncer) que serviu de material para ser aceita em uma universidade de lá. Nas redes sociais, ela contou que pretende ser diretora de cinema.