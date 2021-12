Gladson Camelli se pronuncia após boatos de separação com Ana Paula Cameli; saiba tudo

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Em meio a rumores de uma possível separação, o governador do Acre, Gladson Cameli falou abertamente com o site ContilNet e desmentiu qualquer abalo e fim de seu relacionamento com a advogada Ana Paula Cameli.

Em conversa com este colunista, Cameli negou o fim do relacionamento e esclareceu que tem conhecimento dos boatos envolvendo seu nome e sua esposa: “Enfrentamos crise como qualquer outro relacionamento, mas essa possibilidade de separação é zero”, comentou.

No dia 19 de outubro, o governador usou suas redes sociais para parabenizar a amada com direito a textão e uma belíssima declaração de amor. Casado há anos com a primeira-dama do Acre, Gladson é pai do pequeno Guilherme Cameli, filho único do casal.