Gladson convida Dudé para organizar ExpoAcre: “O nosso Governo não é ideológico”

O governador Gladson Cameli amanheceu o sábado (11) no Mercado Elias Mansour e tomou café com o tradicional grupo “Línguas de Trapo”.

Segundo informações do assessor do Governo, Altino Machado, o chefe do Executivo convidou Jose Fernandes Ferreira Lima, o Dudé, para organizar a Feira Agropecuária do Acre, a tradicional ExpoAcre, no próximo ano.

De acordo com Altino, o convite causou espanto entre os presentes já que Dudé organizou o evento por mais de 15 anos, durante os governos do Partido dos Trabalhadores. “O nosso governo é inclusivo, não é ideológico e respeita a liberdade e a diversidade de pensamento. O meu governo é um governo de todos”, disse Cameli.

Funcionário de carreira na Delegacia do Ministério da Agricultura no Acre, Dudé aceitou o convite feito por Gladson.