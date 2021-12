O governador Gladson Cameli (PP), chegou animado em Feijó para comemorar o 83º aniversário do município, na noite desta terça-feira (21). As festividades ocorrem na Praça Beira Rio.

Pé de valsa, Cameli foi filmado dançando forró com uma moradora e as imagens logo viralizaram. E até o locutor do evento reconheceu os bons passos do chefe do Executivo: “Mostrando como se dança forró, viu?”

Assista: