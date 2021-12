Gladson diz que indicação de Jefson Dourado para a Secom é sua, mas espera aval de Silvania

O governador Gladson Cameli ainda não escolheu quem será o novo secretário de Comunicação desde a exoneração do jornalista Rutemberg Crispim, que deixou oficialmente o cargo nesta sexta-feira (3).

O fato é que o também jornalista Jefson Dourado, que foi demitido da TV Acre na última semana, após 26 anos como apresentador, está sendo cotado para comandar a Secom. A sugestão é do próprio governador.

“O nome do Jefson é uma sugestão minha. Já conversei com ele e vi que tem um perfil muito adequado para o cargo”, pontuou o chefe do executivo em entrevista ao ContilNet.

Mesmo com a declaração, Gladson diz que para tomar a decisão está esperando o aval da ex-secretária de Comunicação e atual coordenadora da Casa Civil, Silvania Pinheiro – o seu braço direito no Palácio Rio Branco.

“Para tomar qualquer decisão nesse sentido, preciso do aval da Silvania. Ela é quem me orienta nesse caso e me ajuda. Estamos conversando sobre o assunto”, finalizou o governador.

Quem está gerindo a Secom de forma interina, enquanto Gladson decide quem será o próximo secretário, é a jornalista Nayara Lessa, que já atua na pasta desde 2019.