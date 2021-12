Gladson estende prazo para secretários que vão disputar as eleições se afastarem até março

Gladson Cameli voltou atrás e determinou nesta quarta-feira (1) que os secretários que desejam disputar as eleições de 2022 devem deixar o cargo apenas no fim de março do próximo ano.

Apesar de ter estendido o prazo, o chefe do executivo quer que os interessados comuniquem suas decisões até o dia 15 deste mês.

“Ainda tem muita coisa para acontecer, mas precisamos nos organizar e ter um planejamento”, disse Cameli em entrevista ao ContilNet.

Em outro momento, Gladson se posicionou sobre o assunto afirmando que os secretários deveriam deixar os seus cargos até o fim de dezembro deste ano.

O governador disse que ainda não tem conhecimento de quais gestores serão candidatos, pelo menos até o momento.